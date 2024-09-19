Илья Журавлев, Василий Пархоменко и Василий Зубенко избраны вице-спикерами заксобрания

В ходе сегодняшнего первого заседания заксобрания третьего созыва помимо спикера были избраны также три вице-спикера. Ими стали представители тех политических партий: Василий Зубенко от Единой России, Илья Журавлев от ЛДПР и Василий Пархоменко от КПРФ.

Илья Журавлев возглавляет Севастопольское отделения ЛДПР, также занимал пост вице-спикера в заксобрании второго созыва, был депутатом заксобрания первого созыва. Также избирался в состав горсовета Севастополя 6 созыва и был депутатом Ленинского районного совета. Помимо законотворческой работы Журавлев является главой попечительского совета городской федерации регби и доцентом Севастопольского государственного университета.

Василий Пархоменко первый секретарь горкома КПРФ в Севастополе. С 1998 по 2002 годы – председатель горсовета Севастополя, с 2002 по 2006 годы – заместитель председателя совета, с 2019 по 2024 годы – вице-спикер заксобрания Севастополя.

Василий Зубенко – участник СВО, депутат заксобрания второго созыва. С 2017 года – руководитель РО ВООВ «Боевое братство» в Севастополе. В заксобрании второго созыва руководил комитетом по законодательству и государственному строительству.

Напомним, спикером заксобрания был избран Владимир Немцев, который занимал эту должность и во втором созыве.

По итогам выборов в заксобрание третьего созыва прошли четыре политические силы: Единая Россия, Новые люди, ЛДПР и КПРФ.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя, пресс-служба Севастопольского горкома КПРФ

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