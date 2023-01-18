Крымский мост перекроют 20 января

Минтранс сообщил, что 20 января автодорожная часть Крымского моста будет перекрыта с 13:00 до 18:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Это привело к обрушению части автомобильного дорожного полотна и повреждению железнодорожного. ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины.Киевский районный суд Симферополя 14 октября вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.