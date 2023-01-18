Экс-чиновник Севастополя стал мэром Белгорода

Бывший севастопольский чиновник и экс-глава администрации Симферополя Валентин Демидов избран мэром Белгорода. Об этом говорится на сайт Белгородской администрации.

Депутаты Белгородского городского совета на заседании 17 января признали конкурс на замещение должности главы администрации – мэра Белгорода — состоявшимся и проголосовали за каждого из трех кандидатов, вышедших в его финал.

«По итогам тайного голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов. Он набрал 33 голоса», – сказано в сообщении.

Демидов в конце октября 2022-го был назначен и.о. главы администрации Белгорода. Перед этим он занимал пост мэра – с марта по конец декабря 2021 года.

После своей отставки он переехал в Белгород, где сначала был советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, до этого они вместе работали в правительстве Севастополя. Демидов с декабря 2016 года по 2019 год в Севастополе руководил департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Ольга Сурикова