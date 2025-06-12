Комсомольский парк в Севастополе вернул детскую радость в центр города

В центре Севастополя в любое время года можно погулять с ребенком в парке

«Севкор» накануне Дня города продолжает напоминать, как менялись в последние годы общественные пространства в Севастополе, которые многие годы находились в упадке.

Комсомольский парк в Севастополе стал одним из наиболее показательным объектом, который преобразился к 10-летию Русской весны. Раньше этот детский парк в центре города был практически самым тёмным и опасным уголком. Фонарные столбы не работали, а вместо дорожек ребята бегали по разбитому асфальту.

Однако после капитального ремонта в 2021 году открылся практически новый Комсомольский парк им. Марии Байды. Тогда открытие совпало с новогодними каникулами и дети вместе с родителями сразу оценили перемены.

В парке было заменено все плиточное покрытие, установлены детские игровые площадки, смонтированы новые фонари и скамейки, обновили фонтан. Территория сейчас озеленена, а для ее полива установлена автоматическая система. Главное, здесь наконец-то появился туалет.

Еще одним подарком для горожан стало появление на центральном входе парковой скульпторы известного севастопольского художника Вячеслава Яковлева «Спрут». Смальтовое изваяние продавалось на портале «Авито», а хранилось на складе одного из строительных магазинов города. «Спрута» городские власти выкупили и вернули городу. Позже сюда же перенесли скульптуру художника «Нептун», которая до этого стояла возле ресторана в Артбухте.

Парк сразу понравился горожанам, он стал удобным и разноплановым. Здесь в любое время года полно ребятни, а вечерами по освещенным аллеям гуляет молодежь и горожане постарше. Сейчас Комсомольский парк оставляет приятное впечатление и в нем всегда ощущается теплая атмосфера счастливого детства.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова