Сквер «Покорителям Космоса» сразу покорил горожан и стал украшением проспекта Гагарина

«Севкор» накануне Дня города напоминает, как преображались в последние годы общественные пространства в Севастополе, которые всегда были знаковыми, но вид их оставлял желать лучшего.

Таким был и сквер на проспекте Юрия Гагарина. Открытие его после ремонта приурочили в 2023 году к Дню космонавтики и само пространство по-настоящему стало тематическим — теперь здесь можно многое узнать о звёздах и покорителях космоса.

Изначально здесь был только памятник Юрию Гагарину, который был установлен в 1986 году. И окружали его долгие годы только старые, что называется, советские аллейки и особого интереса у местных жителей он не вызывал.

Но теперь взору открывается совершенно другая картина, сквер уже трудно не заметить, проезжая по проспекту Гагарина. Отныне он украшен скульптурной композицией из восьми раскрашенных сфер — модели Солнечной системы, и интерактивными панелями, посвященными космонавтике. Сразу популярной для фото стала копия космического корабля «Восток», на котором летал Юрий Гагарин, и конструкция, визуально схожая с первым в мире межпланетным дроном — советским «Луноходом-1». Рядом и макет спускаемой капсулы космического корабля.

Среди ожидаемых изменений можно отметить обновлённые пешеходные дорожки и изобилие скамеек, в том числе с тенью от солнца.

И, конечно, детьми сразу оказалась востребована появившаяся немалая детская площадка и игровая зона. А вот к космическим объектам проход пришлось ограничить, чтобы спасти их от вандализма и неуемной детской энергии.

Общественное пространство было отремонтировано за счёт правительства Москвы и стало подарком для севастопольцев. И, несмотря на то, что он был больше рассчитан на проживающих в этом микрорайоне жителей, сюда, по крайней мере, первое время тянулись родители с детьми со всех районов города. Небольшой сквер сразу стал популярным среди горожан и украсил собой проспект Гагарина.

Первым в выпуске стал материал о реконструкции Малахова кургана.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова