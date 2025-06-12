В Севастополе на стройке погиб рабочий. Прокуратура устанавливает обстоятельства

По предварительной информации надзорного ведомства, трагедия произошла утром 12 июня 2025 года при строительстве многоквартирного жилого дома ЖК «Доброгород» на ул. Токарева. Занятый в строительстве 49-летний уроженец города Севастополя упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа и погиб.

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств гибели рабочего на строительной площадке.

В настоящее время следственными органами устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Будет дана оценка исполнению требований законодательства в части обеспечения безопасности при ведении строительных и иных работ. Ход проверки и принятие процессуального решения контролирует прокуратура района.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai