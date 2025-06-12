Любимое место отдыха Анны Ахматовой стало любимым парком севастопольцев

Но до этого изначально сквер, названный в честь русской поэтессы, прошел длинный пусть сквозь тяжелые времена заброшенности и попытки его застроить.

«Севкор» накануне Дня города сегодня напомнит еще об одном преображении общественного пространства, которое как из гусеницы появляется бабочка, так и этот парк пережил всё и стал изюминкой Стрелецкой бухты.

В Севастополе все рассказывают легенду, что Анна Ахматова, часто бывая в нашем городе, больше других мест любила именно этот уголок в бухте с видом на Херсонес. Поэтому в 1990 скверик рядом с пляжем Солнечный получил имя Ахматовой. Но после развала Советского Союза и годы при Украине скверик приходил в запустение и просто зарастал травой, даже предпринимались попытки построить в нем некую гостиницу под видом грязелечебницы. Но тогда общественность смогла отстоять сквер, а уже при России он превратился в настоящий цветущий парк.

В 2018 году после реконструкции, которая длилась около года, открылось что называется новое место отдыха в Севастополе.

Теперь к пляжу Песочному идешь по цветущим аллеям, для любителей посидеть по дороге к морю или с моря появилось большое количество мест, где можно посидеть на скамейках и спрятаться в тень. Ночью вся территория освещается фонарями.

Ближе к пляжу построено два спортивных поля (волейбольное и футбольное), и теннисная площадка. Сам пляж совсем небольшой, облагорожен красивыми навесами, удобными дорожкам к морю, раздевалками, лестницами и спусками для маломобильных групп.

Достопримечательностью парка стала огромная ротонда. С ее высоты можно рассмотреть практически весь парк, а также развалины городища Херсонеса Таврического и купол Владимирского Собора. На прозрачных панелях между колонами ротонды нанесены рисунки на тему жизни жителей древнегреческого полиса. Под определенным углом зрения эти картины как бы проецируются на сегодняшнюю местность. И можно себе представить как будто на улицах Херсонеса кипит жизнь.

Другая изюминка Другая достопримечательность – открытый театр или кинотеатр на 350 человек. Здесь планировалось летом устраивать кинопоказы.

На другой стороне парка появилась большая детская площадка. Раньше на центральной аллеи можно было играть в шахматы большими фигурами, сейчас осталась только как украшение шахматная доска.

В парке после открытия проводились разные культмассовые мероприятия, даже парад тюльпанов проводился — настолько он стал красив и цветущим. Здесь в любое время года море зелени, прекрасные виды и возможность совместить поход на море с прогулкой по красивой территории. А еще для многих становится бонусам, что из парка можно пройти на территорию Древнего Херсонеса.

Читайте также наши материалы об обновленном Малаховом кургане и сквере на проспекте Гагарина.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова