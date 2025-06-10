Малахов курган — героическое место, возвращенное городу

Малахов курган —место двух оборон Севастополя, место силы и гордости севастопольцев

Севастополь все больше становится интересным для туристов. Для местных властей сейчас цель сделать его не только городом для посещения на один день, а расширить его привлекательность, чтобы приезжие гостили здесь неделями и им снова было зачем вернуться. Но главное, чтобы севастопольцы заново влюблялись в свой город.

Накануне Дня города «Севкор» предлагает вспомнить самые популярные общественные пространства в Севастополе, которые с годами удалось не только сохранить, но и преобразив, вдохнуть новую жизнь.

Первым выбор пал на Малахов Курган. Мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн «Малахов курган» был открыт после масштабной реконструкции в ноябре 2018 года. На торжественное мероприятие тогда прибыли высокие гости в лице вице-премьера и министра культуры.

Парк действительно преобразился. На место разрухе, обветшалым памятникам, погасшему Вечному огню пришла историческая справедливость. Памятное место двух оборон города, место, где погибли три выдающихся руководителя обороны Севастополя 1854-1855 годов – Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин — снова стало местом гордости и притяжения массовых городских мероприятий. Здесь были восстановлены архитектурные формы, проведено освещение, восстановлены все орудия, обновлена центральная экспозиция и зажжен Вечный огонь.

Сейчас на Малаховом кургане проходят грандиозные фестивали, среди которых и «Русская Троя», и Всероссийская акция «Ночь музеев». Парковые аллеи заполняются реконструкторами, артистами, которые создадут атмосферу прошлого. По территории проходят различные выставки, интерактивы, мастер-классы, на разных площадках выступают творческие коллективы, оркестры, идут кинопоказы, для всех желающих проводятся квесты и экскурсии.

Участниками этих мероприятий становятся тысячи, как севастопольцев, так и гостей города. Причем вовлеченными в сплетение разных эпох и прекрасного паркового пространства оказываются и дети, и взрослые.

Но не менее увлекательной и оставляющей неизгладимое впечатление станет прогулка по территории Малахова кургана и в обычный тихий будний день. Можно ощутить всю силу этого места, какой вид открывается на город, сколько кровопролитных битв здесь разворачивалось — о чем свидетельствуют десятки памятников, пушек, памятных табличек.

Для точности: на территории Малахова кургана находятся 22 памятника и мемориальных обозначения, посвященные событиям Крымской и Великой Отечественной войн. Высота кургана — 97 метров над уровнем моря, площадь — 13 гектаров.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова