Какие лагеря Севастополя примут детей на оздоровление

В Севастополе распределено 1457 мест в 6 детских оздоровительных лагерей: «Жемчужина», «Звездный», «Корсунь», «Алькадар» и «Горный». Также предусмотрен небольшой резерв по местам на случай поменявшихся планов у родителей и детей.

Медосмотры можно пройти как в больницах, так и в медкабинетах школах — там делают и анализы, и справки выдают.

Начало заездов в лагеря уже с 1 июня. Продолжительность смены — 21 день.

Уже начата работа в 14 пришкольных лагерях Севастополя, там отдыхает 1026 детей.

Для реализации воспитательных программ в Севгу прошли подготовку 300 вожатых. В подготовке принимали участие педагоги российских студенческих отрядов. Мероприятия проходили с 16 по 18 мая. При этом 160 вожатых наставников из Севастополя от 17 до 25 лет прошли интенсивное обучение. В начале этой недели, 26 числа, прошла защита программ смен, то есть вожатые защищали программы, которые будут реализовываться в наших лагерях. Для реализации воспитательных программ, организации отдыха и оздоровления наших лагерей будут работать 100 вожатых.

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Ольга Сурикова

Фото: asf.ural.ru