26 пляжей в Севастополе готовят к летнему сезону

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что вопрос подготовки пляжей к летнему сезону — это «чувствительная тема, всегда что-то кажется, что не доработано», но в этом году, по его словам, операторы пляжей подошли системно.

В этом году официальными станут пляжи:

«Наш Парус».

«Звёздный берег».

«Орловка-1».

«Вязовая роща».

«Нахимовец»

«Мыс Хрустальный»

«Любимовка-2»

Пансионат «Радость».

«Любимовка».

ДОЛ «Алькадар».

СОЛ «Горизонт».

«Учкуевка».

«Ушакова балка».

«Солнечный».

«Песочная бухта».

«Песочный».

«Аквамарин».

«Парк Победы».

«Омега».

«Солдатский».

«Яшмовый»

«Серебряный».

«Золотой».

ДОЛ «Ласпи».

«Дельфин».

Пансионат «Изумруд».

Андреевка

Не найден пока оператор для пляжа «Вязовая роща». Вскоре будет объявлен повторный конкурс для выбора оператора.

В настоящий момент Роспотребнадзор проверил все пляжи: пробы воды и грунта соответствуют нормативным показателям. Идут работы по подготовки их к купальному сезону: подсыпка песка, установка урн, пляжной мебели, раздевалок, санитарная очистка, установка камер видеонаблюдения.

На 23 пляжах есть стационарные укрытия. Заканчивается установка дополнительных 100 камер видеонаблюдения, все они будут подключены к системе «Безопасный город».

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Ольга Сурикова