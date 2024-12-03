В Севастополе для лагерей «Омега» и «Чайка» ищут инвесторов

Сегодня в ходе сессии Заксобрания был поднят вопрос нехватки в Севастополе детских лагерей и открытия оздоровительных лагерей «Омеги» и «Чайка», которые уже несколько лет назад были переданы на баланс города.

Глава департамента образования Максим Кривонос признал, что содержанием ДОЛ «Омега» уже давно занимается город.

«Мы прорабатываем документацию по возможному входу инвесторов на его реконструкцию. По детскому лагерю «Чайка» такая же ситуация. И после проработки мы уже сможем говорить, будет предмет разговора, диалога с инвесторами. И в ближайшее время, я думаю, что мы получим какой-то результат по этим двум лагерям», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

На уточняющий вопрос, в каком году будут какие-то результаты, он ответил, что «в следующем году уже будут какие-то подвижки».

Напомним, в лагере «Омега» еще с 2020 обещают начать ремонт, однако до сих пор объект стоит закрытым. Лагерь «Чайка» находится в урочище Батилиман, сначала в 2020 году переданный 13-м судоремонтным заводом Севастополя Министерству обороны, а через год отдан силовым ведомством в собственность города.

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Ольга Сурикова