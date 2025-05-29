Крымчанин пытался выехать на Украины, чтобы воевать на стороне ВСУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 36-летнему жителю Симеиза. ФСБ пресекла его попытку выехать на Украину и вступить там в террористическую организацию для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

Мужчина признан виновным в подготовке к участию в деятельности террористической организации.

При обыске по месту жительства были изъяты компьютер, средства связи и другие улики, подтверждающие его противоправную деятельность.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой к участию в деятельности террористической организации и государственной измене.

Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима (первые 2 года — в тюрьме) с дополнительным запретом на администрирование сайтов в течение 2 лет, сообщили в ФСБ.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео УФСБ России по Севастополю