В Севастополе понедельник 28 июля объявлен выходным

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Севастополя в связи с празднованием 27 июля Дня военно-морского флота в России и Дня Крещения Руси.

27 июля, воскресенье — День Военно-морского флота

28 июля, понедельник — День Крещения Руси

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ сегодня на заседании правительства Севастополя, в ближайшее время после публикации на официальном портале, мы разместим его на нашем сайте.

Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя