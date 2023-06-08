К «Царскому» пляжу неизвестные пытаются восстановить лестницу

На мысе Фиолент в обвалоопасной зоне, над пляжем, который местные жители называют «Царским», неизвестные снова пытаются возвести лестницу к морю. Предыдущий спуск к морю был разрушен в результате обвала, которые здесь происходят довольно часто.

Самовольная установка лестницы была обнаружена инспекторами ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» во время обследования особо охраняемой природной территории в районе мыса Фиолент.

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На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. На территории гидрологического памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» действует режим особой охраны территории. И зона признана обвалоопасной.

Лестница, ранее содержалась за счет средств жителей близлежащих кооперативов. «И вот предприимчивые граждане вновь пытаются ее восстановить, не осознавая опасности, которой подвергают жителей и гостей города», —сообщили в горхозе.

Также подчеркивается, что пляж, который местные жители называют «Царским» не входит в список городских пляжей, оборудовать его по всем нормативам и обеспечить безопасность не представляется возможным.

Ольга Сурикова