Зубков подтвердил гибель животных в зоопарке в Новой Каховке

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков подтвердил, что животных из Новой Каховки, действительно, спасти не удалось – они погибли.
Ранее в сети распространились сообщения о том, что в зоопарке Новой Каховки «Сказочная дубрава» в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) массово погибли животные в зоопарке «Сказочная дубрава». Затем появилось интервью Олега Зубкова, в котором он рассказывал, что якобы всех животных оттуда давно вывезли.
И вот сегодня он записал видеоролик, в котором опроверг свое заявление о спасении обитателей зооуголка Новой Каховки.
«Мы знали о зоопарке в Новой Каховке, что там большая коллекция животных. Но, к сожалению, у нас не было ни полномочий, ни обращения, ни руководства этого зоопарка, ни руководства мэрии этого города, администрации либо военной администрации по вывозу тех животных. Поэтому, к сожалению, все животные действительно там погибли. Мы очень сожалеем. Там действительно была хорошая коллекция. И действительно, кроме водоплавающих птиц, которых там немало было, все остальные животные, к сожалению, погибли», — видеоролик с новым заявлением по резонансной теме бизнесмен разместил на своём канале видеохостинга YouTube «Олег Зубков — ЧЕЛОВЕК ЛЕВ Oleg Zubkov — LION MAN».
Напомним, с конца прошлого года владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков эвакуирует с новых территорий обитателей разных зоопарков и зооуголков.
Ольга Сурикова
Видеообработка: ForPost