Зубков подтвердил гибель животных в зоопарке в Новой Каховке

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков подтвердил, что животных из Новой Каховки, действительно, спасти не удалось – они погибли.

Ранее в сети распространились сообщения о том, что в зоопарке Новой Каховки «Сказочная дубрава» в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) массово погибли животные в зоопарке «Сказочная дубрава». Затем появилось интервью Олега Зубкова, в котором он рассказывал, что якобы всех животных оттуда давно вывезли.

И вот сегодня он записал видеоролик, в котором опроверг свое заявление о спасении обитателей зооуголка Новой Каховки.