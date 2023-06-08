Паромы в Севастополе пока остаются в ремонте

Обещанного сегодня выхода «Адмирала Истомина» на линию не произошло, сообщил вице-губернатор Павел Иено.

«Два парома остановились по аварийным случаям. Это «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев». По обоим разобрались. «Адмирал Лазарев» находится сейчас в доке, к ремонтным работам приступили. 20 июня планируем вывести на линию. С «Адмиралом Истоминым» возникли трудности, разобрали силовую установку, сейчас занимаемся поиском запчастей. Пока есть те запчасти, которые мы найти не можем, это импортные запчасти, часть которых мы найти не можем», — заявил Иено.

Глава города Михаил Развожаев такой позиции своего зама не оценил и пригрозил выговором.

«Давайте к выходным надо заканчивать, ищите. В субботу, чтобы он вышел на линию. И когда сроки называете, учитесь за них отвечать, если в субботу не будет, все, кто принимал участие получат соответствующие награды в виде выговоров», — пригрозил градоначальник.

Напомним, в понедельник, 5 июня, и. о. директора дептранса Станислав Таматаев пообещал, что сегодня «Адмирал Истомин» выйдет на линию.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su