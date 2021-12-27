Происшествия

В Севастополе произошел обвал на Царском пляже

27-12-2021
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Обвал может повториться

В Севастополе после обильных осадков активизировались оползневые процессы. Накануне произошел обвал на Царском пляже на мысе Фиолент. 

В социальных сетях очевидцы написали, что обвалилась и завалило лестницу, по которой можно было спустится к морю, и смотровую площадку.

В правительстве города сообщили, что после известия об обрушении специалисты Севприроднадзора выехали на место и зафиксировали на склоне глубокие трещины и несколько нависающих глыб.
 

«Как и прогнозировалось, после обильных осадков и резкого перепада температур активизировались оползневые процессы. Угроза повторных обвалов сохраняется. Территория посещаемая, но давно относится к оползнеопасной», — отметила директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
 
Руководитель ведомства добавила, что в настоящее время опасно находиться на склонах и под ними и призвала севастопольцев и гостей города  воздержаться от посещения таких мест.
 
Напомним, недавно в Севастополе произошел обвал на диком пляже в Любимовке, а ранее в Орловке.
 
Ольга Сурикова

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