В Севастополе произошел обвал на Царском пляже

Обвал может повториться
В Севастополе после обильных осадков активизировались оползневые процессы. Накануне произошел обвал на Царском пляже на мысе Фиолент.
В социальных сетях очевидцы написали, что обвалилась и завалило лестницу, по которой можно было спустится к морю, и смотровую площадку.
В правительстве города сообщили, что после известия об обрушении специалисты Севприроднадзора выехали на место и зафиксировали на склоне глубокие трещины и несколько нависающих глыб.
«Как и прогнозировалось, после обильных осадков и резкого перепада температур активизировались оползневые процессы. Угроза повторных обвалов сохраняется. Территория посещаемая, но давно относится к оползнеопасной», — отметила директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
Руководитель ведомства добавила, что в настоящее время опасно находиться на склонах и под ними и призвала севастопольцев и гостей города воздержаться от посещения таких мест.
Напомним, недавно в Севастополе произошел обвал на диком пляже в Любимовке, а ранее в Орловке.
Ольга Сурикова