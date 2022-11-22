При обстреле Белгородской области погибла женщина

Сегодня, 22 ноября, при обстреле Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Женщина скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Гладкво уточнил, что дневной обстрел пришелся на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение люди пожилого возраста.

На данной территории пострадавших нет, снарядами поврежден фасад и выбило несколько окон.

При этом Минобороны сообщило о поражении двух установок реактивной системы залпового огня ВСУ, из которых вели обстрел территории Белгородской области.

Ольга Сурикова

Фото: Вячеслав Гладков/Telegram

