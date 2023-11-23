Инвестиционная активность Севастополя находится на историческом максимуме

Севастополь, 23 ноября. Малый и средний бизнес Севастополя демонстрирует инвестиционный оптимизм. В 3 квартале 2023 года 28% опрошенных предпринимателей заявили о планах по расширению своего дела. Уровень инвестактивности региона превысил среднероссийский показатель (27%). Такие данные содержатся в исследовании индекса деловой активности RSBI, которое ПСБ ежеквартально проводит совместно с «Опорой России».

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) рассчитывается по четырем компонентам: продажи, кадры, кредиты и инвестиции. Его значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о её снижении. Аналитика формируется на основе опроса предпринимателей – владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса Севастополя.

По итогам 3 квартала индекс RSBI Севастополя составил 51 пункт и впервые с марта 2022 года вышел в зону умеренного роста. Восстановление деловой активности региона обусловлено оживлением сбыта и улучшением ситуации с кадрами.

Компонента Продажи впервые со 2 квартала 2021 года также показывает положительную динамику, достигнув 54,2 пункта. Драйвером роста стало улучшение ожиданий бизнеса и восстановление фактических продаж. 44% предпринимателей ожидают рост продаж до конца года, что выше, чем в среднем по России (30%). Доля пессимистов составила лишь 11% в отличие от 23% по стране. Кроме того, только 28% (-25 пунктов за квартал) предпринимателей отметили сокращение выручки, что ниже среднероссийского уровня.

Компонента Кадры в Севастополе по итогам 3 квартала немного восстановилась, но по-прежнему остается в зоне спада на фоне сохраняющегося дефицита кадров на рынке труда. Планируют расширение штата только 6% МСБ.

Компонента «Кредиты показала снижение на 5,7 пункта на фоне повышения ключевой ставки. Лишь 11% опрошенных (-5 пунктов за квартал) подтвердили получение кредита, при этом доля неудовлетворенного спроса выросла: 21% компаний не смогли получить заем по тем или иным причинам.

«В 3 квартале рост деловой активности Севастополя сдерживали компоненты «Кадры» и «Кредиты». Наиболее ощутима потребность в сотрудниках на производстве. Но несмотря на определенные сложности, бизнес Севастополя оптимистичен – предприниматели планируют расширять деятельность. Результаты исследования – важная и актуальная информация о самочувствии бизнеса нашего региона. Она дает возможность банку, экспертам и самим предпринимателям оценить настроения важного сектора экономики и при необходимости скорректировать рабочие процессы», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.