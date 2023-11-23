В Севастополе выявили автомобиль, водитель которого задолжал более 20 миллионов рублей штрафов

Севастопольские полицейские задержали, а судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, который задолжал около 20 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Госавтоинспекцией был остановлен автомобиль Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя. Оказалось, что на водителя возбуждены исполнительные производства на общую сумму около 20 миллионов рублей, в том числе за нарушения ПДД. Все нарушения ПДД РФ выявлены средствами автоматической фиксации.

На место задержания прибыли судебные приставы, которые с целью погашения задолженности наложили арест на автомобиль.

Госавтоинспекция предупредила водителей, что работа по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, в том числе за нарушение ПДД, автоинспекторами ведется ежедневно.

Ольга Сурикова