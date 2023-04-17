Инициатору земляных работ на пляже в районе Учкуевки будет выставлен счет за нанесенный ущерб

Оценить нанесенный ущерб от земляных работ на песчаном пляже на Северной стороне, в районе Учкуевки, должно Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, после чего будут приниматься меры в отношении собственников участка.

Как было доложено в ходе аппаратного совещания 17 апреля, на текущий момент работы остановлены.

«Работы не ведутся, благодаря работе органов МВД. Большую работу проделали и за выходные», — доложила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Она напомнила, что ее ведомством были зафиксирован факт работы строительной техники на пляже, а далее материалы направлены Черноморо-Азовской инспекции Росприроднадзора. Сейчас надзорные мероприятия продолжаются.

Губернатор Михаил Развожаев дал поручение посчитать нанесенный ущерб от уже выполненных там строительных работ, в том числе бетонирования пляжа, и передать материалы в УМВД.

В ходе заседания было уточнено, что Черноморо-Азовская инспекция должна дать заключение, насколько серьезный ущерб был нанесен, после этого будет приниматься решение о восстановлении перерытой и уже местами забетонированной территории. И на основании обследования участков уже можно будет проводить работы по «уполаживанию» склона.

«По сути сейчас должны оценить ущерб, выставить счет, если в особо крупном размере — это возбуждение уголовного дела. В случае, если те, кто нарушил, добровольно возместят, там уже суд будет принимать решение. Если нет, приводим в порядок мы, а затем уже через суд будем взыскивать», — рассказал губернатор возможные пути решение данной ситуации, в частности, уже по примеру Языковой балки.

Ольга Сурикова