Верховный суд России поставил еще одну точку в деле о разграблении Языковой балки

Верховным судом Российской Федерации 26 сентября оставлено в силе постановление Арбитражного суда Центрального округа кассационной инстанции по административному производству в отношении ООО «Листригоны» за самовольный вывоз грунта в Языковой балке. Фирма должна уплатить штраф в размере 850 тыс. рублей.

Как сообщает Севприроднадзор, на сегодняшний день ведется работа по принудительному взысканию административного штрафа. Кроме того, возбуждено административное производство за несвоевременную оплату штрафа.

«Решением суда 7 октября 2022 года ООО «Листригоны» признано виновным, назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 850 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в марте 2021 года суд приостановил земляные работы в Языковой балке в Севастополе. Факты нарушения при проведении в этом районе работ были выявлены еще в 2019 году. С тех пор с переменным успехом велись судебные тяжбы за эту территорию.

Прокуратурой установлено, что уже незаконно добыто более 54 тыс. тонн гальки, чем городу Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику фирмы наложен арест.

Ольга Сурикова

Фото: Севприроднадзор