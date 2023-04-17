В Севастополе на мужчину, вмешавшегося в чужой конфликт, завели уголовное дело

В Севастополе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью местному жителю.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, мужчина, проходя ночью возле дома № 34В по улице Челюскинцев, услышал громкий шум в одной из квартир и решил выяснить его причины. Дверь ему открыл хозяин и между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой случайный прохожий нанес несколько ударов по лицу своему оппоненту и скрылся. Потерпевший обратился в больницу и в полицию.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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Ольга Сурикова