Полиция выписала админпротокол подрядчику земляных работ на побережье Учкуевки

В Севастополе полиция проводит проверку по факту земляных работ на побережье Учкуевки. От сотрудников Севприроднадзора поступила информация о том, что между пансионатом «Лазурь» и СНТ «Лесовод», в районе водоохранной зоны Черного моря, в нарушение природоохранного законодательства выполняются земляные работы.



На месте было установлено, что «44-летний местный житель, являясь собственником двух земельных участков в прибрежной защитной полосе, в нарушение специального режима ведения хозяйственной деятельности на них, осуществлял земляные работы, связанные со снятием и отвалом грунта». На объекте работала нанятая специальная грузовая техника.

В отношении подрядчика составлен административный материал. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка, направленная на документирование совершенного правонарушения и привлечения к ответственности владельца земельных участков.

Собранные полицейскими материалы будут переданы в профильное природоохранное ведомство для рассмотрения по существу, заключили в пресс-службе городского управления МВД.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя