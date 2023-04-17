В Севастополе поймали моряка-наркодиллера

Севастопольские полицейские задержали жителя Краснодара, работавшего моряком дальнего плавания и закладчиком наркотиков.

Тридцатилетний Александр (имя изменено) работая моряком дальнего плавания с заработной платой более 600 тысяч рублей в месяц, видимо, столкнулся с кризисом среднего возраста. От чего плотно подсел на наркотики.

Однако, тратить все заработанные деньги на свое увлечение не хотел и в промежутках между рейсами устроился закладчиком. Желание сэкономить обернулось штурмом спецназа его квартиры, где оперативники обнаружили около 100 грамм солей.

Сейчас покорителю волн светит до нескольких десятков лет тюрьмы.

Напомним, в Севастополе задержали мужчину, жившего с трупом убитой им женщины 10 дней.