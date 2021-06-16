Горизбирком объявит довыборы и изберет зама председателя

Уже завтра будут назначены довыборы в заксобрание и избран зам главы горизбиркома
На заседании Севизбиркома, которое состоится 17 июня, планируется назначить довыборы депутата заксобрания по одномандатному округу № 6.
Также в повестку заседания включен вопрос об избрании заместителя.
Напомним, кресло депутата местного парламента по округу №6 оказалось свободно после избрания Сергея Колбина, представлявшего данный округ, в верхнюю палата парламента РФ.
Бывшая заместитель главы Севизбиркома Лилия Басова покинула свой пост 24 мая вместе со своим руководителем главой комиссии Сергеем Даниленко.
11 июня Нина Фаустова, ранее занимавшая должность главного юриста партии «Новые люди», единогласно была избрана главой Севизбиркома.
Дарья Тимофеева
Фото: Ольга Кузнецова