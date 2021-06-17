Где в Севастополе сегодня не будет света

Проводятся неотложные работы

В Севастополе 17 июня в связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 часов

ул. Парковая 14-Б,14-Д

с 13:00 до 15:00 часов

пр. Генерала Острякова 99-А,121,121-А,133; ул. Генерала Хрюкина 1,1-А

с 09:00 до 17:00 часов

ул Ивана Голубца 2-8,8-А,12,14,1-А; ул. Киевская 1-5,21-25,31-35,6-14; ул. Кожанова 6-10; ул. Революции 1905 года 2,1; ул. Яна Гамарника 8-12,5-9; ул. Льва Толстого 24-28; ул. Адмирала Азарова 9-13,17-25; ул. Коммунистическая 36,38; пл. Пирогова 6; ул Белкина 11; ул. 5 Бастионная 8-12

с. Орлиное:

ул. Евгении Грунской, 16-22, 1-5; ул. Кедровая, 2; ул. Кипарисовая, 10-22, 9-11; ул. Тюкова, 62-64; ул. Трактористов, 2-12, 1-19;

пер. Форосский, 4, 8, 5-7

с. Павловка:

ул. Родниковская, 2-в, 1.

с 09:00 до 18:00 часов

Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

с 09:00 до 13:00 часов

ул. Аллы Оношко, 36-46, 39-61, 48; ул Кряжева, 76-104; ул. Некрасова, 65; ул. Украинская, 2-6, 1-5; ЗАО С. Перовской, 123, 136, 117.

с 08:00 до 17:00

ул. Фиолентовское шоссе — ТСН СНТ «Скалистый-89».