Нина Фаустова избрана главой Севизбиркома

Сегодня прошли выборы

Сегодня на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии председателем Севастопольской городской избирательной комиссии избрана Нина Фаустову. Члены Севизбиркома проголосовали единогласно.

В своем поздравлении с избранием вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев, глава фракции ЛДПР отметил, что ЛДПР в Севастополе всегда готова к конструктивному взаимодействию в сфере обеспечения законности выборного процесса.

«Мне известно, что ваш послужной список более чем достоин и вы электоральный юрист с колоссальным опытом работы, поэтому я уверен, что вы с честью и достоинством справитесь с новой высокой миссией, отвечая за честность и прозрачность выборов всех уровней в нашем городе», – подчеркнул Журавлев.

Он пожелал успехов и выразил надежду, что профессионализм и опыт Нины Фаустовой станут залогом честных и открытых выборов в Севастополе.

Напомним, глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко 24 мая покинул свой пост, который он занимал с мая 2018 года. Вместе с ним с должности ушла и его заместитель.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА82