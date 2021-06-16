На севастопольском рынке не рады блогерам

В соцсетях развернулось бурное обсуждение

В социальных сетях Севастополя бурно обсуждается видео двух девушек-блогерш, которые, по их словам, приехали в наш город на отдых и решили проверить местное гостеприимство на Центральном рынке.

Девушки в своем видео заявили, что они мотивировали свои действия утверждением о том, что, якобы, «чтобы понять южный колорит, нужно обязательно прийти на рынок». Что они и сделали. Они отправились на рынок и начали снимать продукты и цены. При этом к выбору и покупке товаров даже не приступили.

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Большая часть продавцов на видеосъемку отреагировали крайне негативно, отправляя блогерш к администрации рынка за разрешением. Некоторые, более пожилые, даже не стали выбирать выражения и откровенно послали девушек. « А ну-ка, пошла вон отсюда», — заявила в камеру продавец кондитерских изделий.

После такого визита девушки еще долго высказывали оставшиеся у них негативные впечатления от посещения рынка, на котором они, по их словам, планировали оставить немалые деньги.

Видео они выложили в соцсети и назвали «Жесть! В Крыму одичавшие торгаши напали с кулаками на камеру на рынке», и сразу же развернулись бурные дискуссии под ним. Кто-то начал обвинять девушек в провокации и некорректном поведении, а часть комментаторов заявили, что им стыдно за поведение женщин на рынке, тем более, что съемка в общественных местах разрешена по закону.

Ольга Сурикова

Видео: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/vk.com