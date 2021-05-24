Глава Севастопольского избиркома написал заявление об увольнении

Уволились вместе с заместителем
Глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко покинул свой пост, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
Заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, на котором рассматривалось данное кадровое решение, состоялось сегодня, 24 мая. От должности также была освобождена и замглавы комиссии Лилия Басова. Они написали заявления по собственному желанию.
Напомним, в Севастополе 19 сентября в единый День голосования также пройдут выборы депутата в Государственную Думу РФ.
Ольга Сурикова