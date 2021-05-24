Происшествия

Глава Севастопольского избиркома написал заявление об увольнении

24-05-2021
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Уволились вместе с заместителем

Глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко покинул свой пост, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, на котором рассматривалось данное кадровое решение, состоялось сегодня, 24 мая. От должности также была освобождена и замглавы комиссии Лилия Басова. Они написали заявления по собственному желанию.

Напомним, в Севастополе 19 сентября в единый День голосования также пройдут выборы депутата в Государственную Думу РФ.

Ольга Сурикова

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