Глава Севастопольского избиркома написал заявление об увольнении

Уволились вместе с заместителем

Глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко покинул свой пост, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, на котором рассматривалось данное кадровое решение, состоялось сегодня, 24 мая. От должности также была освобождена и замглавы комиссии Лилия Басова. Они написали заявления по собственному желанию.