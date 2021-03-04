Севастопольские регбисты взяли золото и бронзу на соревнования в Крыму

Такие достижения стали возможны благодаря двухлетней напряженной работе Севастопольской федерации регби

В субботу, 27 февраля, в Алуште прошел III ежегодный открытый турнир по регби «Кубок Защитника Отечества».

Участие в соревнованиях принимали девочки и мальчики 2008 – 2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Феодосии и Ялты.

Севастопольскую федерацию регби представляли 3 команды из городской Регбийной школьной лиги. Двум командам из Севастополя удалось занять первое и третье место в двух возрастных категориях.

«Две наши юниорские команды заняли призовые места на престижном турнире по регби «Кубок Защитника Отечества». Более того, одна наша команда взяла золото и стала чемпионом турнира. При этом в турнире участвовали сильнейшие команды со всего Крыма.

Столь высокие достижения наших юных спортсменов стали предсказуемым и логичным результатом колоссального труда, проделанного всей слаженной командой Севастопольской федерации регби на протяжении последних двух лет – и членов Попечительского совета федерации, и администрации, и тренеров, и спортсменов, и их родителей, – отметила глава Попечительского совета, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, – Мы видим, как на наших глазах за короткое время регби становится по истине «народным видом спорта» в Севастополе.

С каждым днем растет число школьников, играющих в регби, благодаря развитию Регбийной школьной лиги, растет и число студентов, занимающихся этим видом спорта в рамках Студенческой регбийной лиги. В планах нашей федерации создание в Севастополе «Академии регби», в которой мы сможем готовить не только игроков, но и судей, тренеров, и профессиональных спортивных менеджеров».

В ходе турнира севастопольская команда из детско-юношеского клуба «Лидер» смогла переиграть одну из старейших юношеских команд Крыма феодосийское «Море» и занять первое место в своей возрастной категории, ее тренер Олег Куцык рассказал, что севастопольские команды активно готовятся к соревнованиями и строят большие планы на этот год: «Я изначально настраивал ребят на победу, мы очень готовились к Кубку Защитника Отечества, поскольку это первые соревнования в этом году, поэтому они очень важны с точки зрения создания правильного настроя. Я и ребята довольны результатами проделанных трудов».

Севастопольские команды созданы и тренируются на базе проекта Регбийной школьной лиги, в рамках которого школьные учителя преподают ребятам регби во время уроков и во внеурочное время, руководитель проекта Елена Шевченко рассказала: «В Севастополе мы организовали полноценное регбийное сообщество, которое насчитывает уже сотни людей, я очень благодарна учителям физкультуры, которые самоотверженно помогают нашим детям самореализовываться и родителям, которые нас активно поддерживают».

Участников кубка сопровождала значительная группа поддержки из учителей и семей юных регбистов, которая активно поддерживала и болела за них.

«Я никогда не думала, что регби настолько увлекательная и живая игра, впервые наблюдала за детскими соревнованиями и приятно удивлена», – рассказал о своих впечатлениях мама одного из будущих победителей Евгения Первакова.

После соревнований для всех причастных, по старой регбийной традиции, был организован, так называемый «третий тайм», во время которого участники активно делились эмоциями.

«Очень здорово было принимать участие в соревнованиях, на которые съехались ребята со всего Крыма. Мы счастливы, что на этих соревнованиях стали Чемпионами, наша победа стала возможной благодаря постоянным тренировкам, напряженной работе и поддержке наших родителей», – рассказал двенадцатилетний чемпион Баграт Перваков.

В севастопольской федерации регби нам рассказали, что регбистов активно поддерживает предпринимательское сообщество.

«Мы очень рады, что Севастополь смог достойно показать себя. Этот праздник регби стал возможным для наших ребят благодаря партнерам федерации. Огромное спасибо севастопольскому автотранспортному предприятию «Севтранстрест», которое организовало безопасный трансфер 30 юным спортсменам абсолютно бесплатно и нашим информационным партнерам: рекламному агентству «Федеральное агентство рекламы» и сетевому изданию «Севкор», – отметила директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Соревнования в Алуште были первыми в этом году для севастопольских регбистов, но далеко не последними, как рассказала Самойленко, Севастополь активно готовится к проведению турнира «Черноморский Овал», который пройдет 17 апреля, в его рамках наш город примет лучшие команды со всего юга России. Надеемся, что нашим командам удастся показать лучшую игру и на домашнем турнире.

Дмитрий Островский

Источник: kp.ru