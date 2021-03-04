В Севастополе судебные приставы арестовали урожай на 50 млн рублей

Зерно может уйти с молотка

В Севастополе судебные приставы арестовали имущество должника из Воронежской области на сумму 47 млн. рублей, сообщает пресс-служба городского УФССП.

В Севастопольское управление судебных приставов поступил сигнал от воронежских коллег о том, что в нашем регионе находится некий должник, который не исполнял условия договора займа и задолжал более 1 млрд. 200 тысяч рублей.

Арест на имущество наложен по решению суда в рамках исполнения исковых требований взыскателя.

Судебные приставы Севастополя установили его место нахождения, составили акты описи и ареста имущества – ячменя и пшеницы урожая 2020 года на сумму свыше 47 млн. рублей.

Теперь, если должник не предпримет мер для погашения долга, арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию.

Напомним, только запрет на выезд заставил севастопольца заплатить долг по алиментам в 300 тысяч рублей.

Ольга Сурикова