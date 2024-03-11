Где не будет электричества в Севастополе 12 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 12 марта.

Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В с 09:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

с. Штурмовое

ул. Героев Революции, 3, 5-а, 16-28(чет), 7-53(нечет), 17-а, 26-В, 33/1, 33/2, кад.100, 1060;

ул. Ноябрьская, 1-29(нечет);

ул. Комиссара Морозова, 5, 16;

ул. Коминтерна, 2-10(чет), 18, 1-а, 7-а, 1-15(нечет), 21-23(нечет);

ул. Мераба, 4-46(чет), 43-а, 1-43(нечет);

ул. Придорожная, 1, 1-а, 2-а, 3, 4-а, 5/1, 5/2, 6-а, 2-12(чет), 7-15(нечет), 16-36(чет), 21, 40-42(чет), кад.1064;

ул. Дагджи, 4-24(чет), 5;

ул. Полевая, 2-4(чет), 10;

ул. Акъяр, 2-48(чет), 1-31(нечет), 39-41(нечет), 49, кад.1899;

ул. Поворотная, 1-25(нечет), 2/1, 2/2, 20-а, 12-14(чет), 20, 78, 3-а, 19-а, 19-б, 33-а, 27;

ул. Спокойная, 2-6(чет);

туп. Поворотный, 1-7(нечет), 13-15(нечет), 31-35(нечет), 4-а, 5/1, 10-а, 18, 30-а, 32-а, 68-а, 6, 10-34(чет), 38-42(чет), 64, 68, 70, 23-б, 33-а, 35-а;

пер. Коминтерна, 6, 3-а, 11-а, 3-11 (нечет);

пер. Ноябрьский, 2-6(чет), 1-а, 5-а, 7-а, 7-б, 9-а, 3-9(нечет);

СОАО «Севастопольский», уч.500.



Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ТСН «Троллейбусник-2», 4/12,4/14,8/3,2/12,2/10,4/4,7/6,1/12,9/15,1/16,5/26,8/13,8,1/6,1/14,3/20,544,5/23,5/25,9/27,5/21,3/23,5/18;

ТСН «Троллейбусник -1», 1020,183-185,199,207,217,1033



с. Гончарное

ул. Подлесная, 2-А,2-6,1-А/1,1-А,1-Б,1,5;

ул. Резервная, 21/2,21-23;

ул. Механическая, 18-А,8-А,6-10,18,13-15,21-25,29;

ул. Шарикова, 18,22



КСП «Красный Октябрь», 262-264,344,348,354,360,972-976,19,71,257-265,283,345



ул. КСП «Красный Октябрь», 318,918,317,421,433,1131

с. Орлиное

ул. Тенистая, 2-А,2-16,468,1-А,15-А,9-А,5-А,1-11

пер. Байдарский, 4-А,2-14,1-9;

ул. Круговая, 6,3-А,1-3;

ул. Ласпинская, 12-А,42-А,2-40,44-52,892,15/2,21-А,37-А,1-41,25-А,6-А,7-А;

ул. Тюкова, 40,55-А,49-59;

ул. Ореховая, 9-11;

ул. Пушкина, 5;

пер. Трактористов, уч.1



СТ «Сапун-гора», 1418,1433,1437-1439,1525;

ул. Владимира Папидзе, 12,20,27;

ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;

ул. Танкиста Ревкова, 28,31;

пер. Блиндажный, 3,9



ул. Щитовая, 26-А/2,42-А,1-В/2,6-А,16-20,33,13/1,11-Б,31-А,17-А,23-А/1,3-А;

ул. Парковая, 18-А,2694 кад,2600,2695, кад.



ул. Коралловая, 26-А,98-А,96-А,92-Б,96-Б,94-Б,77-А,69-А,15,45-81,78-А,56-А,54-60,1-33,8-А,2-14;

ул. Муссонная, 6-34,46-50,56-106,19,33,106-А;

ул. Волнистая, 11-А,1-А,17-А,1,7,11-17,23-27;

ул. Красивая, 8,16-18,30,38,1-3;

ул. Ректорская, 9;

ул. Университетская, 68;

СТ «Энтузиаст», 10



ул. Готская, 126-Б,118-А,120-А-124-А,26-А/15,26-А/7,26-А/1,2,4,5,8,110-118,126-128;

ул. Фиолентовское шоссе, 28,18-Б,18,28/1,42-А/1,42-А,18-А,48-А,42;

Пятницкий проезд, 57