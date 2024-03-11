На трещину в здании горбольницы № 1 поручено снова посмотреть

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил своим подчиненным еще раз посмотреть на трещину в здании городской больницы № 1 и провести строительную экспертизу.

«Что смотрите на меня? Надо сделать экспертизу строительную. Что проще, сказать, что это косметическая какая-то история или это требует аварийных работ? Это памятник. Будем ждать, когда развалится?», — недоумевал губернатор на аппаратном совещании.

В ответ на негодование градоначальника глава депздрава Виталий Денисов сообщил, что в 2018 году подготовлена проектная документация на ремонт здания, но сейчас на это денег нет.

Тем не менее Развожаев настоял, чтобы соответствующие службы проанализировали ситуацию со созданием, а также сообщил, что в случае выявления серьезных проблем в правительстве города будут думать над их решением.

Напомним, в начале марта Севастополь посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По результатам рабочей поездки Мурашко заметил позитивную динамику в развитии севастопольского здравоохранения.

Дмитрий Островский