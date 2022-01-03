ФЦП развития Крыма и Севастополя заменена на госпрограмму

Соответствующее постановление принято правительством РФ еще 28 декабря 2021 года.

Согласно документу Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, и вместо нее предстоит реализовать госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Одним из ключевых отличий новой госпрограммы от ФЦП стало введение персонифицированной ответственности за срыв строительства или реконструкции того или иного объекта госпрограммы. Так, главы регионов должны будут в случае нарушений и срывов контрактных сроков направлять в министерство экономического развития РФ информацию о провинившихся должностных лицах и дисциплинарных взысканиях по отношению к ним.

Также новая госпрограмма делает основной упор на развитие бизнес-инфраструктуры, в частности, туристической сферы. Только в рамках туристических кластеров планируется построить 41 новый объект. Создание комфортной и доступной среды туризма позволит регионам принимать до 11 миллионов туристов в год. Население РК и Севастополя возрастет к 2025 году до 2,549 млн человек, а инвестиции — до 142,9 тыс. руб. на душу населения.

В госпрограмме отмечено, что до 2025 года Крым и Севастополь отнесены к приоритетным геостратегическим территориям РФ, а главная цель их развития доведение качества жизни крымчан до среднероссийского уровня.

Стоит подчеркнуть, что государственным заказчикам всех уже заключенных контрактов с 1 января 2022 года указано обеспечить их завершение.

Всего ФЦП развития Крыма и Севастополя включала в себя объекты и мероприятия на общую сумму 1,37 триллиона рублей. Самая значительная статья расходов — 0,7 трлн — на транспортную инфраструктуру.

Напомним, 27 декабря стало известно, что глава дирекции по управлению федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко уходит в отставку.

В ноябре 2021 года в прокуратуре Севастополя заявили, что за 9 месяцев 2021 года в сфере реализации национальных проектов выявлено 271 нарушение закона.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pikabu.ru/