В Севастополе реализация ФЦП идет с возбуждением уголовных дел

Выявляются факты хищения бюджтеа

Прокуратурой Севастополя за 9 месяцев 2021 года в сфере реализации национальных проектов выявлено 271 нарушение закона. Такая информация была озвучена в надзорном органе на межведомственном совещании по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений при реализации национальных проектов, а также в сфере реализации федеральной целевой программы.

Было доложено, что на реализацию в регионе мероприятий в рамках нацпроектов в 2021 году предусмотрено более 4 млрд рублей. По состоянию на ноябрь текущего года кассовое освоение денежных средств составило 2,9 млрд рублей, т.е. 68%. В 2020 году этот показатель был на уровне 84%.

Кроме выявленных правонарушений, следственными органами в сфере реализации национальных проектов возбуждены четыре уголовных дела.

«За 9 месяцев 2021 года прокурорами по результатам надзорных проверок исполнения законодательства при реализации ФЦП выявлено 82 нарушения закона, внесено 39 представлений, 13 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостережено 13 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причинами несоблюдения сроков окончания строительства объектов ФЦП и ввода их в эксплуатацию называется нарушение подрядчиками сроков выполнения строительных работ.

«Такие факты, к примеру, допущены при строительстве модульного детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кача, пожарных депо в селах Павловка и Терновка, которые должны быть завершены в декабре 2021 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также отмечается, что в ходе проверок выявляются проблемы со своевременностью формирования земельных участков и факты хищения бюджетных средств при финансировании строительства.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам 2020 года сообщил, что освоение средств по ФЦП составило 93%.

Ольга Сурикова