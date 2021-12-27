Глава дирекции по управлению ФЦП Крыма и Севастополя ушел в отставку

Под Новый год идут кардинальные кадровые перестановки

Глава дирекции по управлению федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко уходит в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«28 декабря – мой последний день работы в дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года», – сообщил Никитченко.

Он добавил, что его «одиссея» на этом посту продолжалась шесть лет. За эти годы программа выросла в два раза и стала именем нарицательным.

«Как всегда бывает в жизни и работе, что-то реализовалось по плану, что-то – не по плану. Ежедневная реальность же говорит нам, что многое изменилось за эти годы на моей малой родине. И как мне представляется, изменилось к лучшему в области инфраструктуры и развития в целом. Однако насколько я прав, должны судить крымчане и севастопольцы – как нынешние, так и будущие поколения», – подвел он итог.

Андрей Никитченко до данной должности —с сентября 2015 по январь 2016 года – занимал пост советник губернатора Севастополя по экономике.

Напомним, 27 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве.

Ольга Сурикова