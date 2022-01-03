Чем занять детей на новогодних каникулах

Почти двухнедельные новогодние каникулы бросают родителям сложный вызов, чем занять, оказавшихся за пределами школ и детских садов детей, чтобы отвлечь их от взрывания петард во дворе и бесконечных видеоигр.

«Севкор» подготовил для вас подборку аттракций, где вашим детям точно понравится.

Итак, на первом месте, конечно же, театры. При чем без QR-кодов попасть в них больше не проблема.

Традиционно новогодним репертуаром радует СевТЮЗ. Здесь в этом году поставили премьерный спектакль «Рождество», который простым языком в легкой форме интерактивного спектакля расскажет о самом великом событии в истории человечества, всем детям от шести лет и старше. Спойлер: взрослые тоже откроют для себя новые грани этой, казалось бы, хорошо знакомой библейской истории.

Для тех, кто помладше подойдет спектакль «Умка ищет Новый год», в котором знакомые герои мультфильма оживают на сцене в новой истории, сочиненной театром.

А подростки и взрослые могут посетить «Ночь перед Рождеством» — яркий и удивительно веселый спектакль, погружающий нас в атмосферу гоголевской Диканьки и народных традиций празднования Рождества с колядками и вертепами.

Но не только СевТЮЗ радует севастопольских детей в эти праздники. СЦКиИ подготовил для малышей два замечательных музыкальных спектакля «Щелкунчик» и «Волшебник Изумрудного города».

Зрителей поразит не только игра актеров, но и богатые костюмы, световые эффекты, хорошо поставленные музыкальные номера. По окончанию представления ребята смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению пряника собственными руками.

Театр танца имени Вадима Елизарова приготовил для любителей музыки и танцев хореографический спектакль «Двенадцать месяцев» по мотивам всеми с детства любимой пьесы Самуила Маршака.

«Эта новогодняя история расскажет о благородстве и силе добра, о том, что трудолюбие и уважение непременно вознаграждаются, а жадность и своенравность обязательно будут наказаны», — говорят авторы спектакля.

Приготовил новогодние сюрпризы для севастопольских детей и ДКР. Здесь идет сразу несколько детских спектаклей: зимняя сказка «У леса на опушке», танцевальный спектакль «Девочка со спичками» и музыкальная постановка «Под Рождественской звездой».

Если вы осилили весь обильный детский репертуар севастопольских театров, можете смело отправляться в кино. Например, в недавно отремонтированный кинотеатр Россия.

Благо, отечественные кинопроизводители порадовали нас такими новинками как «Три богатыря и Конь на троне» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы», а западные – мультфильмом «Зверопой 2» и очередным рассказом о жизни супергероев «Человек-паук: нет пути домой».

Ну, а если вы не боитесь прохладной дождливой погоды, установившейся, на этих новогодних праздниках в Севастополе смело отправляйтесь в парк живой истории «Федюхины высоты».

Там, во-первых, подготовлена целая программа «Зимние каникулы на «Федюхиных высотах», во-вторых, можно посетить разнообразные тематические программы.

И какой Новый год без главного героя Деда Мороза? Его можно увидеть в Южной резиденции Деда Мороза, вот уже много лет расположенной на территории эко-парка «Лукоморье». Здесь можно не только посетить владения главного героя зимних сказок, но и развлекательные программы со сказочными героями.

Дарья Тимофеева

Фото: сцки.рф, https://yelizarov.dance, https://sevtyuz.ru, https://sevkino.ru/