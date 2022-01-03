Неравнодушные прохожие спасли мужчину и ищут его родных

Пост о мужчине, потерявшем сознание возможно в состоянии алкогольного опьянения на остановке Ревякина, в социальных сетях разместила жительница Севастополя Татьяна Дмитричева.

«Опубликуйте, пожалуйста, ведь этот «мужчина» чей то сын, брат, муж, за него кто-то переживает, думают куда он пропал, а он напился до беспамятства и «валялся» на остановке Ревякина в г. Севастополе, где его сегодня — 02.01.2022 года обнаружили небезразличные граждане, вызвали скорую помощь, прождали ее около получаса, периодически подгоняя, поскольку «мужчина» уже практически переставал дышать. Присмотритесь, пожалуйста, может он ваш родственник, сосед или знакомый + 7978 79 69 745», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранена – ред.).

Примечательно, что другие пользователи поделились под этим постом фото паспорта, ранее утерянного в центре Севастополе, который принадлежит мужчине очень похожему на спасенного на остановке.

Если документ действительно принадлежит герою поста, то он прибыл в наш город из Оренбурга.

Дарья Тимофеева

Фото: Татьяна Дмитричева