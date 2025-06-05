ФСБ подтвердила подрыв железнодорожных путей в Воронежской области

Федеральная служба безопасности России официально подтвердила факт подрыва железнодорожного полотна в Воронежской области. По предварительным данным, на месте происшествия сработали два взрывных устройства, заложенных на расстоянии 10–20 метров друг от друга. Позднее сапёры обнаружили еще несколько взрывных устройств.

По информации ведомства, имеются основания для возбуждения уголовного дела по статье «терроризм». Трагических последствий удалось избежать благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, которые вовремя применили экстренное торможение.

Инцидент стал причиной серьёзных задержек в графике движения пассажирских поездов. Более 20 составов, следующих по направлениям юга России, в том числе в Крым, Анапу, Адлер и Кисловодск, были остановлены или перенаправлены. Нарушения в движении затронули также обратные маршруты.

По предварительной информации, речь идет о поездах дальнего следования, в том числе следующих в Севастополь и Симферополь. В настоящий момент принимаются меры по восстановлению движения и обеспечению безопасности на участке.

Следственные и оперативные действия продолжаются.

Дмитрий Островский

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