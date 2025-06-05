В Севастополе треть вакансий — по рабочим специальностям

Рабочие профессии остаются самыми востребованными в Севастополе: на них приходится 36% всех вакансий, размещённых на портале «Работа России». Это более 1,3 тысячи предложений от местных работодателей. Зарплаты варьируются в зависимости от квалификации и условий труда — в некоторых случаях доход может достигать 120 тысяч рублей.

Лидером по числу открытых позиций остаётся профессия подсобного рабочего — таких вакансий около 400. Максимальный уровень оплаты по ним составляет до 92 тысяч рублей.

Наиболее активно специалистов ищут в строительстве и сфере ЖКХ — здесь сосредоточено 47% всех вакансий. Требуются плотники, каменщики, сантехники, монтажники и неквалифицированный персонал. Также сохраняется высокий спрос на водителей, автослесарей, поваров, кассиров, официантов, а в сельском хозяйстве — на виноградарей, садоводов и рабочих зелёного хозяйства. Не отстают и судостроительные предприятия — им нужны сварщики и электромонтёры.

Как подчёркивают специалисты, мнение о низких доходах в рабочих профессиях уже не актуально. «Сегодня многие специалисты, например повара, водители и каменщики, могут зарабатывать до 120 тысяч рублей. Главное — желание работать и развиваться», — отмечает заместитель начальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова.

Помощь в трудоустройстве оказывает Кадровый центр «Работа России». Центр не только подбирает вакансии, но и организует бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры». Соискателям предлагают индивидуальный план, который включает сопровождение на всех этапах — от выбора профессии до выхода на работу.

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Дмитрий Островский

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