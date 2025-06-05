В Крыму прошел Зелёный Марафон — благотворительный забег Сбера в помощь детям

Зелёный Марафон Сбера в Мрии уже стал доброй традицией для спортивного сообщества Крыма и любителей активного семейного отдыха со всего полуострова, а также гостей из многих регионов России.

31 мая, накануне Дня защиты детей, более 1,5 тысяч человек собрались на территории курорта Мрия, чтобы принять участие в забегах и спортивно-развлекательных активностях. Разминку для спортсменов перед забегами провел победитель первенства Европы по боксу Исрафил Исламов.

В рамках Зелёного Марафона Сбера взрослые и подростки от 14 до 17 лет пробежали дистанцию 4.2 км, этот маршрут стал самым популярным у спортсменов. Также взрослые бежали дистанции 10 км и 2,1 км в дисциплине «Северная ходьба». Для детей была предусмотрена дистанция 500 м.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Уже в третий раз Крым становится частью одного из крупнейших беговых соревнований России – Зелёного Марафона Сбера. По доброй традиции, мы вновь проводим его на территории курорта Мрия. Для всех, кто вместе с нами принял участие в этом празднике, спорт является источником энергии и вдохновения. Здесь собираются целыми семьями и большими корпоративными командами. Зеленый Марафон — больше, чем обычный забег: оно символизирует преданность здоровому образу жизни, семейным ценностям, заботливое отношение к окружающей среде, а также поддержку детей с опытом сиротства и особенностями развития».

Особое внимание на Зеленом Марафоне уделяется благотворительной составляющей. Все собранные во время регистрации, а также в ходе мероприятий средства направляются на развитие инклюзивного образования в России, включая помощь детям с особыми потребностями в развитии и детям с опытом сиротства. Также собранные средства пойдут на подготовку ребят к школьной адаптации, помогая им чувствовать уверенность и комфорт в новом социальном пространстве. Качественная подготовка к школе необходима для каждого ребёнка с особенными образовательными нуждами, ведь именно такие программы закладывают основу нашего общего будущего.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия

«Для нас большая честь уже не первый год принимать на территории курорта одно из самых масштабных и вдохновляющих спортивных событий страны — Зелёный Марафон Сбера. Проведение подобных мероприятий подтверждает: Крым — это не только курортный регион, но и точка притяжения для спортивной жизни страны. Уверен, что с каждым годом интерес к таким форматам будет расти, а Крым сможет занять достойное место на карте спортивного туризма России. Для нас важно быть частью этого движения и вносить свой вклад в продвижение активного и осознанного образа жизни. Мы искренне разделяем философию марафона: продвижение активного образа жизни, поддержку семейных ценностей и стремление к добрым социальным изменениям».

Кроме забегов на дистанции, для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности: взрослые и дети могли принять участие в танцевальном флешмобе, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие активные игры, а также поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников.

Зеленый Марафон из года в год остается одним из крупнейших беговых соревнований России. 31 мая его бежали более 140 тысяч участников в 8 часовых поясах и в 60 городах страны, ещё 150 тысяч болельщиков пришли их поддержать. Он помог собрать более 30 млн рублей. Сбер, по традиции, удвоит эту сумму. Все средства направят на развитие инклюзивного образования, в том числе и на поддержку детей с опытом сиротства из новых регионов и приграничных территорий России.

Справочно: В этом году забег в Мрии проходил при поддержке СберПрайма. С подпиской СберПрайм пользователи могут получать каждый месяц выгоду до 10 тысяч бонусов Спасибо, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др. Кроме того, все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия на страховую сумму 500 тысяч рублей.

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