Директора Севморпорта и его зама будут судить за сокрытие и неуплату налогов на 23 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ГУП «Севастопольский морской порт» и его заместителя. Они обвиняются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, в крупном размере.

Следствием установлено, руководство Севморпорта с марта по сентябрь 2021 года скрыли денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимок по ранее неуплаченным налогам. «Должностные лица искусственно создали ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах порта, а вся финансовая деятельность с кредиторами проводилась в обход расчетных счетов ГУПГС», — сообщает пресс-служба Следкома.

Обвиняемые около 10 миллионов рублей потратили на цели, не связанные с уплатой налогов. При этом задолженность предприятия, несмотря на имеющуюся возможность ее погашения, не была ликвидирована и по состоянию на 1 октября 2021 года составляла почти 23 млн. рублей.