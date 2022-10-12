ФСБ: пресечены теракты в Московском регионе, которые готовили украинские спецслужбы

ФСБ сообщила, что пресекла теракты в Московском регионе, которые готовили украинские спецслужбы.

«Задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла»», — говорится в пресс-релизе. У него изъяли две «Иглы» и гаджеты, подтверждающие контакты с сотрудниками СБУ. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием. Уголовное дело открыли по статье о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой. Проверяется причастность украинца к другим преступлениям. Также силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске, по делу задержали гражданина Украины, 1967 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.

Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства.

Ольга Сурикова