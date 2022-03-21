ФК «Севастополь» ждет принятия в Российский футбольный Союз

После санкций нет причин отказа

Севастопольский и Крымские футбольные клубы надеются, что после принятия окончательного решения по санкциям в отношении российского спорта их примут Российский футбольный союз.

Как известно, с 2014 года футбольным командам Севастополя и Крыма запрещено было участвовать, как в международных турнирах, так и в общероссийских соревнованиях. Это сказывалось, как на развитии этого вида спорта на полуострове, так и фанатском движении. На стадионы последние годы приходили только самые горячие поклонники.

«Да, стадион у нас есть, он шикарный, мы его любим, это наш дом, но хотелось, чтобы у нас была своя база, еще одно поле тренировочное. Тогда мы сможем развиваться, потому что в современном футболе главная команда не единственная, нам нужна подпитка, то есть юношеские, детские команды. Им тоже нужно где-то заниматься, чтобы растить своих юных футболистов, которые в дальнейшем смогут усилить клуб», — заявил главный тренер ФК «Севастополь» Станислав Гудзикевич, передает телеканал «Вести.Севастополь».

Сейчас спортсмены ожидают решения арбитражного суда в Лозанне, который определит будут ли отстранены российские футбольные команды от официальных международных соревнований и на какой минимальный срок.

«Мы ждем вот этого решения, если решение будет в отказе всем нашим сборным и командам, которые будут выступать в Лиге Европы, а я думаю, что будет отказано, потому что мы видим всю эту шелуху, всю политическую ситуацию, которая разворачивается вокруг РФ. Тогда придется, конечно, других вариантов нет и никаких тормозов для того, чтобы мы вошли в семью РФС не будет», — сказал генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что после введения западных санкций нет более преград для работы российских бизнес-структур и банков в Севастополе и Крыму.

Ольга Сурикова