Путин: Теперь российским бизнес-структурам можно не опасаться санкций в Крыму и Севастополе

Призвал банки начинать работу в Крыму

Западные санкции, введенные в отношении России после начала военной спецоперации на Украине открыли для Крыма и Севастополя новые возможности. Об этом сегодня, 17 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова.

Президент подчеркнул, что западные санкции накладывают отпечаток на банковский сектор, поставку товаров, но нужно искать и положительные стороны.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые «ниши» рынка. В том числе это касается и Крымского полуострова, разумеется, касается и города Севастополя», — заявил глава государства.

Он отметил, что такая активность бизнеса будет обязательно поддержана, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг.

«В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием – это «Промсвязьбанк», он, в принципе, уже присутствует на полуострове, – должно уже начать работы в Крыму как можно быстрее и шире», — сказал Путин.

Ольга Сурикова