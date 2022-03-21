Под Севастополем опрокинулся грузовик

Снес 7 бетонных блоков

Грузовик опрокинулся на трассе «Таврида» под Севастополем

На трассе «Таврида» под Севастополем в ночь на 21 марта произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Очевидцы выложили фото произошедшего в социальной сети ВКонтакте в группе «Автопартнер. Крым.Севастополь.ДТП».

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«Водитель грузового автомобиля Mercedes 1976 года рождения не учел безопасную скорость и габариты транспортного средства, совершил наезд на препятствие (бетонные блоки в количестве семи штук)», – сообщила «Севкору» заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Она уточнила, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее также на трассе «Таврида» произошло ДТП, в котором грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми автомобилями и врезался в бетонные блоки.

Ольга Сурикова