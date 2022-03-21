На губернатора Севастополя началась атака «укроботов» за поддержку Путина

«Дебилы, б…дь!»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал на своих страницах в соцсетях, что на его страницу началась атака ботов, после того, как ссылка на его аккаунт в ВК появилась на одном из украинских ресурсов с призывом оставлять ему комментарии.

При этом, написал Развожаев, его там назвали «активным приспешником Путина» и «обвинили» в том, что он не стесняюсь это показывать.

«Конечно я активно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина! Почему я должен стесняться? Помните, министр иностранных дел Сергей Лавров, когда-то произнес фразу «Дебилы, б…дь!», которая уже стала крылатой? Вот именно это и хочу сказать этим «активистам»! Так как только такой язык, судя по тем комментариям, которые они оставляли, им понятен», — отметил глава Севастополя.

Развожаев добавил, что «укроботы» после такого призыва стали оставлять ему один комментарий в 10 секунд, в связи с этим на ночь он закрыл эту опцию у себя на странице.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал награду за задержание украинского журналиста, который призывал уничтожать российских детей.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/vk.com