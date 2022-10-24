ФК «Севастополь» со счетом 2:0 обыграл «Алустон-ЮБК»

В 9-м туре Премьер лиги КФС севастопольский клуб обыграл алуштинский «Алустон» счетом 2:0.

Голами отличились: Айметдинов Артур на 61 мин и Прокопенко Евгений на 85 мин.

По результатам тура ФК «Севастополь» занимает первую строчку турнирной таблицы с 25 очками, опережая ближайшего преследователя керченский «Океан» на 7 пунктов.

Напомним, ФК «Севастополь» на выезде со счетом 2:1 обыграл алуштинский «Алустон» в рамках 1\4 финала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза 2022 года. Полуфинал пройдет 26 октября.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»