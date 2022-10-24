В Симферополе задержали 9 подростков, поддержавших иноагента

В Симферополе задержаны девять подростков, которые вышли с плакатом в поддержку репера Моргенштерна*, который был признан властями России иностранным агентом, сообщает ТГ-канал Baza.

Баннер был посвящён выходу нового альбома. Подростки решили с помощью плаката прорекламировать выход новых песен репера. Сделали они это таким образом в связи с тем, что певцу запрещена реклама в нашей стране.

В отделение полиции доставили 9 человек, среди которых четверым ещё не исполнилось 16 лет. На пятерых ребят составили протоколы по статье о нарушении митингов, а их младших друзей наказали через родителей — на них составили бумаги о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Севастополь и Крым. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

*признан иноагентом